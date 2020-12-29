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الصحة الكويتية: لا دليل حتى الآن على وجود تحوُّر جيني لـ"كورونا" في البلاد

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الصحة الكويتية: لا دليل حتى الآن على وجود تحوُّر جيني لـ"كورونا" في البلاد الصحة الكويتية: لا دليل حتى الآن على وجود تحوُّر جيني لـ"كورونا" في البلاد

الصحة الكويتية: لا دليل حتى الآن على وجود تحوُّر جيني لـ

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم أنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على وجود تحور جيني لفيروس كورونا في الكويت.

وأوضح "السند" خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة أن هناك جهودًا قائمة من فرق فنية بوزارة الصحة للقيام بدراسات وتخطيط جيني للفيروس للتعرف على أنماط ، وفيما لو كانت هناك سلالات جديدة.

وأكد مواصلة الفرق الطبية وكوادر الوزارة عملها على أكثر من صعيد من حيث المسحات والخدمات المقدمة في مراكز الحجر ومراكز (كوفيد19) في المناطق الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة والمراكز التخصصية كما أن الجهود متواصلة للتطعيم واليوم هو الثالث منذ بدء التدشين الفعلي لحملة التطعيم.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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