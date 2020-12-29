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بـ8 طعنات.. حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

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بـ8 طعنات.. حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية بـ8 طعنات.. حبس عاطلين بتهمة قتل صديقهما في المطرية

مصراوي Masrawy

09:32 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أمرت نيابة شرق القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلافات مالية بينهما.

كشفت التحقيقات عن وقوع خلاف بين المجني عليه واثنين من أصدقائه بسبب 1500 جنيه اقترضه من أحدهما منذ 3 أشهر، وعندما طالبه المتهم بردها، طالبه الضحية بمهلة للسداد.

واعترف المتهم الأول أنه قرر الانتقام من صديقه، فاستعان بآخر، وتشاجرا معه قرب منزله بالمطرية، ثم قيده المتهم الثاني، واستل سكينًا وسدد إليه 8 طعنات فسقط على الأرض غارقًا في دمائه، ثم فرا هاربين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وإحالتهما للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم، كما صرحت بتشريح ودفن الجثة.

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