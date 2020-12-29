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إصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 81.4 مليون حالة

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إصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 81.4 مليون حالة إصابات كورونا عالميًا تتخطى حاجز الـ 81.4 مليون حالة

مصراوي Masrawy

09:37 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

نيويورك - (د ب أ)

وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، في جميع أنحاء العالم إلى 81 مليونًا و392 ألفا و599 حالة، حتى الساعة 1312 حسب التوقيت العالمي الموحد (يو.تي.سي) اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 الذي يسببه مليون و777 ألفا و288 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

كما تتصدر الولايات المتحدة، دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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مصراوي Masrawy

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