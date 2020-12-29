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ضمن مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية مجانية بطور سيناء الجمعة

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ضمن مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية مجانية بطور سيناء الجمعة ضمن مبادرة حياة كريمة.. إطلاق قوافل طبية مجانية بطور سيناء الجمعة

مصراوي Masrawy

09:49 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق قوافل طبية مجانية إلى أودية ميعر وأبوحجاب خلال يومي الجمعة والسبت الموافق ١ و٢ يناير المقبل، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه سيجرى توقيع الكشف وإجراء الفحوصات والتحاليل وصرف العلاج بالمجان لأهالي أودية ميعر وأبوحجاب بطور سيناء مجانًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن القوافل تضم 10 تخصصات طبية هي: الباطنة والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والمسالك البولية، والنساء والتوليد، وأنف وأذن، وحنجرة، و عيادة تنظيم اسره، إضافة إلى معمل، وصيدلية لصرف الدواء.

وأشار إلى أن هذه القوافل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" بهدف تقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لأهالي وديان المحافظة، والوصول بالخدمات الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا.

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