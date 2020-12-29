خادم الحرمين: السعودية تعتزم استضافة كأس آسيا 2027 وتقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل

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في رسالة للدعم اللامحدود من القيادة لاستقبال البطولة الأغلى في القارة

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-: "إنه لمن دواعي سروري أن أدعو فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل مناقشة ملف استضافة كأس آسيا 2027، الذي يوضح رؤية السعودية لاحتضان هذا الحدث الكبير".

وأضاف: "الأواصر التاريخية بين السعودية وكرة القدم تعود إلى عقود من الزمن، متمثلة بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة".

ووعد الملك سلمان القارة الصفراء بنسخة غير مسبوقة من كأس آسيا، مشددًا: "تعتزم السعودية في حال أُتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027 تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا".

وختم خادم الحرمين الشريفين: "نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام، في رسالة واضحة للدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لاستقبال البطولة الأغلى في القارة".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفع اليوم الثلاثاء الستار عن ملفات الترشيح المقدمة من أربعة اتحادات وطنية، تتنافس على شرف استضافة نهائيات كأس آسيا 2027، وسط منافسة قوية بين السعودية وقطر والهند وإيران على احتضان الحدث الكبير.

وقدمت الاتحادات الوطنية الأربعة ملفات الترشيح خلال الموعد الزمني المحدد، ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الملفات عبر الموقع الرسمي بحثًا عن استفادة الجماهير ووسائل الإعلام وكل أطراف اللعبة.

وتستضيف الصين النسخة المقبلة من المسابقة في القارة الصفراء عام 2023، وذلك بحسب قرار الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي، خلال اجتماعها الذي عُقد في فرنسا خلال شهر يونيو 2018.

ومن الدول الأربع سبق لدولتين أن استضافتا البطولة من قبل منذ إطلاقها عام 1956، هما قطر حاملة لقب نسخة عام 2019، التي استضافتها عامَيْ 1988 و2011، وإيران التي فازت بلقب البطولة مرتَيْن على أرضها عامَيْ 1968 و1976.

وفي المقابل، فإن السعودية الفائزة بلقب كأس آسيا 3 مرات من قبل، والهند التي حصلت مؤخرًا على شرف استضافة كأس آسيا للسيدات 2022، تتطلعان إلى استضافة جوهرة بطولة قارة آسيا للمرة الأولى في تاريخها.الملك سلمان كأس آسيا 2027