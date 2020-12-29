"الأمن والدفاع السوداني" يثمن دور الجيش في الدفاع عن أراضي السودان

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مصراوي Masrawy

وكالات

عقد مجلس الأمن والدفاع السوداني، الثلاثاء، اجتماعًا طارئا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، ناقش تطورات الأوضاع في الحدود الشرقية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" أن المجلس، ثمن الجهد الذي قامت به القوات المسلحة في منطقة الفشقة السودانية دفاعًا عن الأراضي وتأميناَ للحدود.

وقال الفريق ركن ياسين إبراهيم وزير الدفاع في تصريح صحفي، إن المجلس أكد اهتمامه بأزمة تدفق اللاجئين الإثيوبيين وموجات اللجوء المستمرة حيث وجه الجهات المختصة بتقديم الرعاية اللازمة لهم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي.

وأوضح وزير الدفاع أن المجلس أعرب عن أسفه البالغ للاشتباكات التي حدثت مؤخرًا بين بعض منسوبي الأجهزة الأمنية و مواطنين نتج عنها إزهاق لأرواح غالية علي الوطن مبينًا أن المجلس اتخذ عدة قرارات كفيلة بحسم التفلتات الفردية ووجه الأجهزة الشرطية والعدلية باتخاذ ما يلزم نحو استكمال عمليات التقصي وإحقاق الحق.

وفي ذات السياق أوضح وزير الدفاع أن المجلس ناقش إستقبال قوات الترتيبات الأمنية وإنفاذ متطلبات اتفاق السلام كما ناقش أيضًا مسألة خروج بعثة اليوناميد وبداية الخطة الوطنية لحماية المدنيين وبسط الأمن وتعزيز الاستقرار.

ووجه مجلس الأمن والدفاع الشكر لكل الفئات الشعبية والرسمية لإلتفافهم حول قضايا الوطن ومساندتهم للقوات المسلحة في أداء مهامها ودعمهم الكامل لوحدة الجبهة الداخلية كما ترحم المجلس على أرواح شهداء الوطن الذين رهنوا أرواحهم فداء وتضحية في سبيل الدفاع عن كرامة البلاد وصون أراضيها وحفظ سيادتها وتمنى المجلس عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.