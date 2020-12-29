أخبار عاجلة

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 5 أشخاص على الأقل في زلزال كرواتيا

Print
مقتل 5 أشخاص على الأقل في زلزال كرواتيا مقتل 5 أشخاص على الأقل في زلزال كرواتيا

مصراوي Masrawy

09:03 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بلجراد - (د ب أ)

ضرب زلزال قوي كرواتيا اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات فى الوقت الذى هرع فيه رجال الإنقاذ إلى إحدى المناطق للبحث عن شخصين تردد أنهما دفنا تحت أنقاض المباني المنهارة.

ولقيت فتاة مصرعها جراء سقوط أنقاض في بلدة بترينيا الواقعة على بعد 60 كيلومترًا غربي العاصمة زغرب، وهى البلدة التى تقع مباشرة فوق مركز الزلزال الذي بلغت قوته ست درجات بحسب مقياس ريختر .

وتحدثت نائبة عمدة بلدة بترينيا برانكا باكسيتش ميتيتش، لوسائل الإعلام عن مقتل أربعة آخرين وهم شاب وشخص مُسن وأب مع ابنه في منطقة جلينا.

وضرب تابع قوي مثل الزلزال الرئيسي المنطقة في وقت مبكر بعد الظهر، إلى جانب العديد من الهزات الأقل قوة.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل قد أعلن أن الزلزال بلغت قوته ست درجات بمقياس ريختر ووقع في الساعة 11:19 بالتوقيت المحلى (10:19 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية