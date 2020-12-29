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بايدن يلوم على بطء توفير لقاح كورونا ويتعهد بوتيرة أسرع

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بايدن يلوم ترامب على بطء توفير لقاح كورونا ويتعهد بوتيرة أسرع بايدن يلوم على بطء توفير لقاح كورونا ويتعهد بوتيرة أسرع

مصراوي Masrawy

09:01 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

قال مسؤول معني بانتقال السلطة في أمريكا، إن الرئيس جو بايدن سيتحدث عن بطء إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد في توفير لقاح وسيحدد الخطوط العريضة لخطته لزيادة وتيرة توفير اللقاح خلال تصريحات اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتلقى أكثر من مليوني شخص جرعة من لقاح كوفيد- 19 في الولايات المتحدة منذ أن بدأت العملية في 14 ديسمبر، وفقًا لإحصاء على مستوى البلاد أجرته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهو ما يقل كثيرا عن الـ 20 مليون جرعة التي تعهدت إدارة ترامب بمنحها بحلول نهاية العام.

ونقلت "سي إن إن" اليوم الثلاثاء عن أنتوني فوتشي، الذي سيصبح كبير مستشاري البيت الأبيض المعني بالفيروس في إدارة بايدن قوله: "بالتأكيد لم نبلغ الأرقام التي أردنا تحقيقها بحلول نهاية ديسمبر، لقد سمعتم الحديث عن توفير 40 مليون جرعة لـ 20 مليون شخص".

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