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لمنزل آمن من كورونا.. الصحة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين (فيديوجرافيك)

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لمنزل آمن من كورونا.. الصحة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين (فيديوجرافيك) لمنزل آمن من كورونا.. الصحة تنشر إرشادات مهمة للمواطنين (فيديوجرافيك)

مصراوي Masrawy

09:22 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إرشادات يجب اتباعها للحفاظ على منزل آمن وخالٍ من المستجد "كوفيد-19"، تزامنًا مع زيادة عدد الإصابات بالموجة الثانية للجائحة.

وتضمنت تلك الإرشادات:
- اغسل يديك بالماء والصابون باستمرار
- تأكد من تطهير الأسطح بالمطهرات بصفة مستمرة
- عند استضافة أحد الأشخاص بالمنزل، اتخذ كافة الإجراءات الاحترازية (غسل الأيدي - تطهير الأسطح - ارتداء الكمامة)، بالإضافة إلى التباعد الجسدي
- إذا كان يعاني أي فرد من الأسرة من أعراض تنفسية وارتفاع في درجة الحرارة، يجب أخذ الاحتياطات أثناء الاختلاط به، والاتصال بالخط الساخن 105
- إذا كان أحد الأفراد في المنزل يعاني من أمراض مناعية أو أمراض مزمنة أو كان كبيرا في السن، فيجب تقليل الاختلاط والتقارب ومشاركة الأدوات معه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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