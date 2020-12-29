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محافظ أحد المسارحة يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد الجندي "فقيهي"

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محافظ أحد المسارحة يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد الجندي "فقيهي" محافظ أحد المسارحة يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد الجندي "فقيهي"
استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

محافظ أحد المسارحة يؤدي صلاة الجنازة على الشهيد الجندي

أدى محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، وجموع المصلين، صلاة الميت، بعد صلاة عصر اليوم، بمقبرة الواسط بأحد المسارحة، على الشهيد الجندي أول، لؤي حسين محمد فقيهي، أحد منسوبي الحرس الوطني، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.

وتفصيلاً، نقل محافظ المسارحة عبدالله بن محمد الريثي، تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدًا بما يقدمه منسوبو القوات المسلحة ومختلف القطاعات العسكرية من تضحيات وواجب ديني ووطني للدفاع عن الدين والوطن، مؤكدًا أنه محل فخر واعتزاز للجميع.

من جانب آخر، أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده - رحمه الله - في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدّى الصلاة على الشهيد، عددٌ من ضباط ومنسوبي القوات المسلحة، وعددٌ من المسؤولين والمشايخ، وجمع من أهالي المحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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