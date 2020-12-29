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بالأسماء.. الأوقاف تقرر غلق 7 مساجد جديدة لغياب إجراءات مكافحة كورونا

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بالأسماء.. الأوقاف تقرر غلق 7 مساجد جديدة لغياب إجراءات مكافحة كورونا بالأسماء.. الأوقاف تقرر غلق 7 مساجد جديدة لغياب إجراءات مكافحة كورونا

مصراوي Masrawy

09:09 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


كتب - محمود مصطفى:
قال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن مديرية أوقاف دمياط، قررت غلق عدد من المساجد، اليوم الثلاثاء، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ، في أول تطبيق لقرار وزير الأوقاف بتفويض وكلاء الوزارة في غلق المساجد التي لا تتبع الإجراءات.

وشكلت مديرية أوقاف دمياط، الثلاثاء، لجنة تكونت من الشيخ هاني عنتر السباعي مدير الدعوة ومديري الإدارات والمفتشين، للمرور على المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع المخالفين.

وأسفر مرور اللجنة عن غلق المساجد الآتية:
١. مسجد السوالم بكفر العرب فارسكور
٢. مسجد الرحمن بكفر العرب فارسكور
٣. مسجد الدبوسي بكفر سليمان كفر سعد
٤. مسجد أبو العز بكفر سليمان كفر سعد
٥. مسجد الكبير كفر شحاته كفر سعد
٦. مسجد النور والرحمة بالسوالم كفر سعد
٧. مسجد عباد الله الصالحين بالغنيمية فارسكور.

كان وزير الأوقاف، قرر عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور، اليوم الثلاثاء، غلق المسجد وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وقرر وزير الأوقاف، خصم 10 أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد بيوت الله عز وجل، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي و مراعاة التباعد الاجتماعي، مشددًا على أن الوزارة ستضطر لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية، فطاعة الله عز وجل لا تنال بمعصيته سبحانه في أذى الخلق، وقد أكدنا مرارا وسنظل نؤكد أنه من كان يحب بيوت الله عز وحل فليحرص على بقائها مفتوحة من خلال التزامه بالتعليمات والإجراءات الوقائية، مع محاسبة كل مقصر من العاملين بالمساجد أو المشرفين عليها للتحقيق والمحاسبة.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

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