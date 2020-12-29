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"أنت عمرك ما كنت زملكاوي".. تفاصيل دعوى "العتال" ضد

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"أنت عمرك ما كنت زملكاوي".. تفاصيل دعوى "العتال" ضد مرتضى منصور "أنت عمرك ما كنت زملكاوي".. تفاصيل دعوى "العتال" ضد

مصراوي Masrawy

08:59 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد الصاوي:

حددت محكمة جنح العجوزة، جلسة 27 فبراير المقبل، لنظر الجنحة المقدمة من هاني العتال يتهم فيها بسبه وقذفه كما ادعى مدنيا ضده بمبلغ 15001 على سبيل التعويض المدني المؤقت.

واتهم "العتال" في الدعوى - حصل مصراوي على نسخة منها - رئيس المعزول بتوجيه عبارات مسيئة ضده، عبر منصات التواصل الاجتماعي ( فيسبوك، يوتيوب).

وقال كمال شعيب، محامي هاني العتال في دعواه إن الطالب (العتال) فوجئ بقيام المعلن إليه "مرتضى منصور"، بنشر عبر صفحته الشخصية والذي تم تسجيله بالصوت والصورة وتداوله بالمواقع الإلكترونية، والثابت منه تحدث "منصور عن الطالب، وقد أورد بحديثه عبارات وألفاظ سب وقذف وإهانة العتال والتشهير بشخصه والتحريض ضده.

وأرفق "العتال" نص السب والقذف الموجه ضده من مرتضى منصور كتالي: "انما أنت عمرك ما كنت زملكاوي، انت مرتشاوي انت قبضاوي، كل دا عشان ممدوح عباس كان بيقبضكم انت ولا تسوى الجزمة اللي انا لابسها".، وفق الدعوى التي أوردت حديث مرتضى منصور الموجه للعتال.

وطالب العتال بتوقيع أقصى عقوبة على "مرتضى منصور" وفقًا لنصوص المواد 171، 185، 117، 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات، والمواد 84، و94 من قانون الرياضة 71 لسنة 2017.

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