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واشنطن تدين اعتقال الصحفية الصينية تشانج تشان

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واشنطن تدين اعتقال الصحفية الصينية تشانج تشان واشنطن تدين اعتقال الصحفية الصينية تشانج تشان

مصراوي Masrawy

08:56 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، اعتقال الصحفية التشاركية الصينية تشانج تشان، المحامية السابقة التي صدر بحقها حكم بالسجن لأربع سنوات بسبب تغطيتها لأنباء جائحة .

وقال بومبيو في بيان: "ندعو حكومة جمهورية الصين الشعبية، إلى إطلاق سراحها فورًا دون قيد أو شرط"، واصفا المحاكمة بـ "الزائفة".

وتابع: "لقد أظهر الحزب الشيوعي الصيني مجددا أنه سيفعل كل ما يلزم لإسكات من يشككون في الموقف الرسمي للحزب، حتى فيما يتعلق بمعلومات الصحة العامة المهمة".

وصدر الحكم ضد تشانج، البالغة من العمر 37 عامًا، والمقيمة في شنغهاي، من قبل محكمة في منطقة بودونج بسبب تقاريرها من مدينة ووهان، البؤرة الأولى للفيروس، وفقًا لمحاميها.

وعرضت تشانج محارق جثث ومستشفيات مكتظة في مقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها على نطاق واسع عبر الإنترنت، عندما كانت المدينة الواقعة في وسط الصين تكافح لاحتواء كوفيد- 19 في أيامه الأولى في فبراير الماضي.

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