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رئيس "الثقافي الروسي" بالإسكندرية: رغم كورونا نفذنا 140 فعالية لتعزيز التعاون مع

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رئيس "الثقافي الروسي" بالإسكندرية: رغم كورونا نفذنا 140 فعالية لتعزيز التعاون مع مصر رئيس "الثقافي الروسي" بالإسكندرية: رغم كورونا نفذنا 140 فعالية لتعزيز التعاون مع

مصراوي Masrawy

08:28 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد البدري:

قال القنصل مارات جاتين، مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، إن المركز استطاع تنظيم 140 فعالية ثقافية مختلفة على مدار عام 2020 الذي اقترب من الانتهاء وذلك بالرغم من جائحة كورونا التي أثرت على العالم.

أضاف جاتين، في تصريحات على هامش لقاء عقده مع عدد الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء بمقر المركز الثقافي الروسي، أن جائحة كورونا كانت تسببت في تعليق بعض الأنشطة، حتى توقف العمل في الفترة بين مارس وأغسطس الماضي، مع الاعتماد على بث عدد من الفعاليات عبر الإنترنت حفاظًا على التباعد الاجتماعي.

أشار إلى أن فعاليات المركز تضمنت أكثر من 60 حدثًا ثقافيًا وفنيًا منها معارض وأمسيات أدبية وموسيقية، لافتًا إلى تنظيم 30 معرضًا و19 عرضًا للأفلام الروسية بعضها كان يبث في ندوات عبر الإنترنت وبعضها في دور الأوبرا ومركز الحرية للإبداع والمركز الثقافي، إلى جانب نحو 40 فعالية عن العلاقات المصرية الروسية، فيما اختصت 17 فعالية أخرى بتعليم اللغة الروسية ونشر الثقافة.

كورونا.. لحظة بلحظة

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مصراوي Masrawy

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