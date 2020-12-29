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بالصور.. رئيس جامعة أسوان يشهد حفل ختام المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي

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بالصور.. رئيس جامعة أسوان يشهد حفل ختام المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي بالصور.. رئيس جامعة أسوان يشهد حفل ختام المبادرة الرئاسية الرياضة أمن قومي

مصراوي Masrawy

08:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

شهد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي"، في حضور الدكتور أيمن عثمان نائب الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي محمد علي نائب الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ، وشركاء النجاح مديرية الشباب والرياضة بأسوان وبعض الجمعيات الأهلية.

وقال الدكتور أحمد غلاب إن جامعة أسوان حملت علي عاتقها تفعيل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "الرياضة أمن قومي" من خلال توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية بتفعيل الرياضة والأنشطة الطلابية داخل الجامعات. وانطلقت المبادرة مع بداية العام الدراسي 17 أكتوبر 2020 تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات من خلال كلية التربية الرياضية بالتعاون مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن الهدف من المبادرة الرئاسية، هو الترويج للرياضة حتى تصبح أسلوب حياة وتضمنت العديد من الفعاليات منها سباق الدراجات وألعاب السباحة والجري والمشي واللياقة البدنية وغيرها من الألعاب المشتركة وذلك لصقل المواهب الرياضية لطلاب وتخريج جيل سليم بدنيًا ورياضيًا وفكريًا واجتماعيًا.

وأوضح الدكتور عادل مكي عميد كلية التربية الرياضية، أن المبادرة استمرت علي مدار (11 ) أسبوع بالفصل الدراسي الأول، و استفاد منها 250 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم وعدد 4آلاف طالب وطالبة وعدد 650 من العاملين بالجامعة. وفي ختام الحفل جرى تكريم شركاء النجاح من المجتمع الخارجي والإدارات المشاركة بالمبادرة و تكريم الطلاب الفائزين في مختلف الألعاب الرياضية ، وأقسام الكلية والتقط الطلاب والحضور صور تذكارية في نهاية الحفل مع رئيس الجامعة.​

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