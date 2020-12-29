أخبار عاجلة

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

العلمين الجديدة تستعد للافتتاح.. أول أبراج في الساحل الشمالي وممشى سياحي للمصريين ()

Print
العلمين الجديدة تستعد للافتتاح.. أول أبراج في الساحل الشمالي وممشى سياحي للمصريين (فيديو) العلمين الجديدة تستعد للافتتاح.. أول أبراج في الساحل الشمالي وممشى سياحي للمصريين ()

مصراوي Masrawy

08:36 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب-محمد عبدالناصر:

تحولت الأراضي الصحراوية داخل محافظة مطروح إلى مدينة عالمية من خلال المشروعات التي نفذتها وزارة الإسكان في العلمين الجديدة، فى أقل من 3 سنوات.

وتنفذ وزارة الاسكلن، أول أبراج داخل منطقة الساحل الشمالى بأكملة، وإنشاء أول شاطئ عام، بجانب مشروعات عدة تتنوع ما بين سكنية وتعليمية، وصناعية واستثمارية.

ونشرت الوزارة توضيحي لآخر المستجدات داخل العلمين الجديدة، قبل الافتتاح الرسمي بـ6 أشهر.

وأهم ما يميز العلمين الجديدة ويجعلها عالمية، الابراج الشاطئية، ويجرى تنفيذ نحو 23 برجا سكنيا، باستثمارات تتخطى الـ100 مليار جنيه، حيث وصلت الأبراج للطابق الـ48، ويحيط بالأبراج نحو 3 بحيرات صناعية، تصب فى البحر المتوسط، من خلال 3 بوغزات، يمر عليها كوبرى للمشاه، وأخرى للسيارات، لا تعيق الحركة داخل الممشى السياحى الذى يمر من أمام الأبراج.

وسيتم إنشاء أكبر برجين بمنطقة الساحل الشمالي بطول 170 مترا؛ ليكونوا بوابة مدينة العلمين والمدن المجاورة على البحر المتوسط.

كما يقام مشروع "المدينة التراثية" بمدينة العلمين على مساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع تقريباً، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثماري).

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.

ويتواجد في مدينة العلمين الجديدة ممشى سياحي، يجرى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بجانب الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور)

لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور)

"لم يكن بغرض نقل الحقيقة".. محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن

"لم يكن بغرض نقل الحقيقة".. محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية