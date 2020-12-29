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مصراوي Masrawy

كتب-محمد عبدالناصر:

تحولت الأراضي الصحراوية داخل محافظة مطروح إلى مدينة عالمية من خلال المشروعات التي نفذتها وزارة الإسكان في العلمين الجديدة، فى أقل من 3 سنوات.

وتنفذ وزارة الاسكلن، أول أبراج داخل منطقة الساحل الشمالى بأكملة، وإنشاء أول شاطئ عام، بجانب مشروعات عدة تتنوع ما بين سكنية وتعليمية، وصناعية واستثمارية.

ونشرت الوزارة فيديو توضيحي لآخر المستجدات داخل العلمين الجديدة، قبل الافتتاح الرسمي بـ6 أشهر.

وأهم ما يميز العلمين الجديدة ويجعلها عالمية، الابراج الشاطئية، ويجرى تنفيذ نحو 23 برجا سكنيا، باستثمارات تتخطى الـ100 مليار جنيه، حيث وصلت الأبراج للطابق الـ48، ويحيط بالأبراج نحو 3 بحيرات صناعية، تصب فى البحر المتوسط، من خلال 3 بوغزات، يمر عليها كوبرى للمشاه، وأخرى للسيارات، لا تعيق الحركة داخل الممشى السياحى الذى يمر من أمام الأبراج.

وسيتم إنشاء أكبر برجين بمنطقة الساحل الشمالي بطول 170 مترا؛ ليكونوا بوابة مدينة العلمين والمدن المجاورة على البحر المتوسط.

كما يقام مشروع "المدينة التراثية" بمدينة العلمين على مساحة إجمالية تبلغ مليون متر مربع تقريباً، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 60%، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات – المعارض – حديقة الأطفال – مركز تنمية المهارات – مبنى رئاسة المدينة – الحى الاستثماري).

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضرى.

ويتواجد في مدينة العلمين الجديدة ممشى سياحي، يجرى الآن الانتهاء من المرحلة الأولى منه، بجانب الانتهاء من تنفيذ المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال.