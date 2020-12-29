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ضباب صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

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ضباب صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات) ضباب صباحًا وبرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

07:46 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا.

وأضافت الهيئة في بيان اليوم، أن الطقس يكون باردًا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد ليلاً، والرياح معتدلة.

ويبقى التحذير من الشبورة المائية الكثيفة تصل إلى حد الضباب أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 21 12

طنطا 21 11

شبين الكوم 21 11

دمنهور 21 12

بلطيم 22 14

مطروح 21 10

السلوم 20 09

سيوة 18 06

بورسعيد 21 13

دمياط 21 13

الزقازيق 21 11

المنصورة 21 11

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 22 12

نخل 20 03

نويبع 24 17

طابا 23 14

كاترين 18 03

الطور 23 12

شرم الشيخ 25 16

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 21 08

بنى سويف 21 08

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 24 09

قنا 25 10

الأقصر 25 11

أسوان 26 12

إدفو 26 11

أبوسمبل 26 12

الوادي الجديد 26 06

شلاتين 26 17

أبورماد 26 17

حلايب 24 18

رأس حدربة 24 18

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