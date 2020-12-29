رفع 7 سيارات مهملة من شوارع وسط الإسكندرية (صور)

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

نفذ حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع.

استهدفت الحملة شوارع " محسن، بدوي، طنطاوي جوهر، الفرجاني غربال، إيزيس"، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 سيارات متروكة، جرى إيداعها وحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو.

ويشمل قرار المحافظ عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويهها المظهر الحضاري والجمالي.

تهدف الحملة للقضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع والتي من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.