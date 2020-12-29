أخبار عاجلة

تزامنًا مع إجازة نصف العام .. إقبال كبير من المتنزهين على واجهة "عسير البحرية" -
"السحيمي" رقيب أول بالقوات المسلحة بالمدينة -
"الخطوط الحديدية" تسجِّل رقمًا قياسيًّا عبر نقل أكثر من 733 ألف حاوية خلال عام 2020 -
حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

رفع 7 سيارات مهملة من شوارع وسط الإسكندرية (صور)

Print
رفع 7 سيارات مهملة من شوارع وسط الإسكندرية (صور) رفع 7 سيارات مهملة من شوارع وسط الإسكندرية (صور)

مصراوي Masrawy

08:16 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الإسكندرية - محمد عامر:

نفذ حي وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الإدارة العامة للورش والمشروعات، اليوم الثلاثاء، حملة مكبرة لرفع السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع.

استهدفت الحملة شوارع " محسن، بدوي، طنطاوي جوهر، الفرجاني غربال، إيزيس"، وذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رقم 684 لسنة 2020.

ومن جانبه، قال اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، إن الحملة أسفرت عن التحفظ على 7 سيارات متروكة، جرى إيداعها وحدة التحفظ على المركبات بأم زغيو.

ويشمل قرار المحافظ عدم الإفراج عن تلك السيارات إلا بعد تقديم مالكها الأوراق الخاصة وإثبات ملكيتها وسداد الغرامة الخاصة بها، لتشويهها المظهر الحضاري والجمالي.

تهدف الحملة للقضاء على ظاهرة السيارات المتروكة بالشوارع والتي من الممكن استغلالها في الأعمال التخريبية والإرهابية، خاصة بالتزامن مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية