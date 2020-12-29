غدًا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية قطع المياه عن منطقتين غربي المحافظة، غدًا، وذلك بسبب أعمال إحلال وتجديد بخط مياه رئيسي.

وأفاد بيان صادر عن الشركة أنه سيجرى قطع المياه عن منطقتي "وادي القمر، طلمبات المكس"، بدءًا من الساعة العاشرة صباح غد الأربعاء.

وأرجع البيان قطع المياه إلى البدء في أعمال الإحلال والتجديد لخط قطر 700مم بمنطقة طلمبات المكس، ما سيؤدي لقطع المياه عن المنطقتين المشار إليهما حتى تنتهي أعمال الإصلاح.

وطالبت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.