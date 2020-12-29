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١٥عامًا سجن لمحام زور أوراق قضية في قنا

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١٥عامًا سجن لمحام زور أوراق قضية في قنا ١٥عامًا سجن لمحام زور أوراق قضية في قنا

مصراوي Masrawy

08:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا بمعاقبة محامى بالسجن المشدد ١٥ عامًا في إدانته بتزوير أوراق رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد دسوقى وأحمد عبد الحى قوره وأمانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك ومحمد حسنى.

تعود أحداث القضية لشهر أبريل ٢٠١٢ عندما قامت هدى متولى محاميه بتحرير محضر ضد "أيمن.م" محامى تتهمه بالتزوير فى محررات رسمية واعتماد صور مزيفة لصورة الحكم الأصلية.

وأكدت تحقيقات العقيد حلمى همام بإدارة البحث الجنائي بقنا، قيام المتهم بارتكاب تزوير في الحكم الصادر فى الدعوى رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١١ وذلك بطريق الاصطناع واعتماد صور مغايرة لصورة الحكم الأصلية.

وتبين أن المجنى عليها هدى متولى محاميه قامت بتوكيل المتهم "أيمن.م" لإقامة دعوى صحه و نفاذ لعقد بيع لشراء شقة سكنية وحصل منها على مبلغ ٢٠٠٠ جنيه أتعاب وقام بتسليمها صوره من الحكم بأختام منسوب صدورها للمحكمة و بعد فترة، أقامت المجنى عليها دعوى بمعرفة محام آخر لتسليم الشقة و الحصول على حق انتفاع و تبين لها أن رقم القضية لا يخص قضيتها و بأسماء آخرين والأختام مزورة.

وجرت إحالة القضية لمحكمة جنايات قنا التى قضت بحبس المتهم ١٥ عاما.​

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