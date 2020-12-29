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"حجازي" تعافي من الإصابة .. قبل مواجهة الاتحاد والباطن

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كشفت الفحوص التي أجريت لمدافع الاتحاد المصري أحمد حجازي عن تعافيه من الإصابة، اليوم الثلاثاء، وبات اللاعب جاهزًا لمشاركة فريقه أمام الباطن، الخميس المقبل، في افتتاح الجولة الـ 11من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وعاد "حجازي" للتدريبات الجماعية، بعد أن تعرض لإصابة طفيفة أمام الهلال في الجولة السابقة من دوري المحترفين.

ميدانيًا، ركز المدير الفني للاتحاد البرازيلي فابيو كاريلي على الجوانب الفنية في حصة الثلاثاء، مع إبداء بعض الملاحظات على الأخطاء المرتكبة في المباريات الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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