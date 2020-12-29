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"التجارة" تشهّر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية

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"التجارة" تشهّر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية "التجارة" تشهّر بمنشأة تبيع (سلايم) غير مطابقة للمواصفات ولا تحمل بيانات تجارية

شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة تختص بتجارة الأدوات المنزلية بمدينة حائل؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانة المنشأة بمخالفة نظامَيْ مكافحة الغش التجاري والبيانات التجارية، وبيع منتجات (سلايم - صلصال) غير مطابقة للمواصفات، ولا تحمل بيانات تجارية، بالنظر لما تشكّله من خطورة على سلامة مستخدميها من الأطفال.

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بحائل، والمتضمن فرض غرامة مالية، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المنشأة.

وتؤكد وزارة التجارة مواصلة ضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين؛ إذ ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة إلى بلدانها.

وتحث "التجارة" عموم المستهلكين على التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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