"زلاتان " يقترب من تمثيل السويد.. من جديد

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قال يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، أن قرار عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده قيد الدراسة، مؤكداً أنه عقد جلسة مؤخراً مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة " داجنيس نيهتير" السويدية، في عددها الصادر الثلاثاء.

وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً) قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي.يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم