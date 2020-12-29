نائب وزير البيئة والمياه والزراعة يكرم مكتب الوزارة في "مرات"

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لإسهامهم في مشروع التشجير بالمحافظة

ضمن سلسلة مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتكريم منسوبيها المميزين، والاحتفاء بجهودهم البنّاءة، كرّم نائب الوزير المهندس منصور بن هلال المشيطي، في مكتبه بالرياض بحضور مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد الفراج، عدداً من موظفي مكتب الوزارة بمحافظة مرات، وذلك لجهودهم المميزة وإسهامهم في مشروع التشجير بالمحافظة.

وأعرب عن شكره الجزيل للمكرمين على هذه المبادرة المميزة وجهودهم الكبيرة التي أسهمت في عملية التطوير والارتقاء بالعمل، لما يحقق التطلعات والإنجازات، ويخدم المحافظات وأهاليها.

وزارة البيئة والمياه والزراعة