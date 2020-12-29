حدث في 8 ساعات| اجتماعان للسيسي.. وغلق مسجد النور بالعباسية

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

استعراض الاجتماع كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي: