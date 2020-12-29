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والجزائر تتفقان على تنسيق الجهود بشأن لقاح كورونا

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روسيا والجزائر تتفقان على تنسيق الجهود بشأن لقاح كورونا والجزائر تتفقان على تنسيق الجهود بشأن لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

08:06 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الجزائر - (د ب أ)

أجرى رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد محادثات هاتفية مع نظيره الروسي ميخائيل ميشوستين تطرقا خلالها إلى مسألة مكافحة وباء كوفيد-19، واتفقا على تنسيق جهود البلدين في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالتلقيح".

وجاء في بيان رئاسة الوزراء الجزائرية، "تحادث الطرفان حول عدّة نقاط تتعلق بالتعاون بين البلدين، من بينها استعداد الجزائر لإطلاق حملة التلقيح ضد وباء كورونا مع بداية العام المقبل".

وأضاف البيان أن الحديث بين المسؤولين تركز على "بحث السبل والوسائل الكفيلة بتمكين البلدين من مواصلة جهودهما المشتركة لتطوير التعاون الثنائي وفقا لإعلان الشراكة الاستراتيجية التي تربط الجزائر وروسيا".

واتفق جراد مع ميشوستين "على مواصلة المشاورات الثنائية حول جميع جوانب التعاون الجزائري - الروسي بالإضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك".

ومن المقرر أن ينطلق التلقيح ضد رسميًا في الجزائر، مع بداية يناير المقبل.

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مصراوي Masrawy

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