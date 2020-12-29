أخبار عاجلة

حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

ساعتان حبست الأنفاس.. كواليس إنقاذ مُسنين وشاب احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا

Print
ساعتان حبست الأنفاس.. كواليس إنقاذ مُسنين وشاب احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا ساعتان حبست الأنفاس.. كواليس إنقاذ مُسنين وشاب احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا

مصراوي Masrawy

07:35 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة المعنية ملابسات انهيار جزئي لعقار سكني بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محاظفة الجيزة، فجر الثلاثاء.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، وأنه في أثناء صعود سيدة وأطفالها الأربعة السلم في طريقهم إلى وحدتهم السكنية، فوجئوا بانهيار سلم العقار.

حسب المعاينة، انهارت درجات السلم الخاصة بالطابقين الرابع والخامس ما أدى إلى إصابة السيدة وابنتها بسحجات وكدمات بالجسم، نُقلا على إثرها للمستشفى.

تسبب انهيار درجات السلم في فصل قاطني الطابقين الأخيرين عن باقي العقار. نجح شاغلوا الوحدات الواقعة بالطوابق الثلاثة الأولى في النجاة ومغادرة العقار دون تعرضهم لأذى.

وانتقل فريق إنقاذ بري ترأسه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبمشارةك المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب.

وتبين احتجاز زوجين مُسنين وشاب يقطنون في الطابق الخامس (الأخير). واستغل رجال الإنقاذ عقار ملاصق (6 أدوار) في وضع خطة سريعة لإنقاذ السكان الثلاثة.

تركزت الخطة على فرد سُلم إنقاذ يسمح بانتقال الثلاثة عبر السطح. عبر الشاب أولا بينما احتاج الأمر لبعض الوقت لنقل الزوجين لتقدمهما في العمر إذ تجاوزا السبعين.

ساعتان احتاجها رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق لإتمام المهمة بنجاح دون إصابة أحد وسط إشادة الأهالي بسرعة وحسن تصرف رجال الحماية المدنية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية