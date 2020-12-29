ساعتان حبست الأنفاس.. كواليس إنقاذ مُسنين وشاب احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة الأجهزة المعنية ملابسات انهيار جزئي لعقار سكني بشارع ناهيا بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محاظفة الجيزة، فجر الثلاثاء.

وتبين أن العقار مكون من 5 طوابق، وأنه في أثناء صعود سيدة وأطفالها الأربعة السلم في طريقهم إلى وحدتهم السكنية، فوجئوا بانهيار سلم العقار.

حسب المعاينة، انهارت درجات السلم الخاصة بالطابقين الرابع والخامس ما أدى إلى إصابة السيدة وابنتها بسحجات وكدمات بالجسم، نُقلا على إثرها للمستشفى.

تسبب انهيار درجات السلم في فصل قاطني الطابقين الأخيرين عن باقي العقار. نجح شاغلوا الوحدات الواقعة بالطوابق الثلاثة الأولى في النجاة ومغادرة العقار دون تعرضهم لأذى.

وانتقل فريق إنقاذ بري ترأسه اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبمشارةك المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب.

وتبين احتجاز زوجين مُسنين وشاب يقطنون في الطابق الخامس (الأخير). واستغل رجال الإنقاذ عقار ملاصق (6 أدوار) في وضع خطة سريعة لإنقاذ السكان الثلاثة.

تركزت الخطة على فرد سُلم إنقاذ يسمح بانتقال الثلاثة عبر السطح. عبر الشاب أولا بينما احتاج الأمر لبعض الوقت لنقل الزوجين لتقدمهما في العمر إذ تجاوزا السبعين.

ساعتان احتاجها رجال الإنقاذ البري تحت إشراف اللواء هشام صادق لإتمام المهمة بنجاح دون إصابة أحد وسط إشادة الأهالي بسرعة وحسن تصرف رجال الحماية المدنية.