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"انكشف الأمر بحملها".. اعترافات المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم

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"انكشف الأمر بحملها".. اعترافات المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم "انكشف الأمر بحملها".. اعترافات المتهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم

مصراوي Masrawy

07:33 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمود السعيد:

أدلى "فهد. س" طالب متهم بالاعتداء جنسيًا على طفلة بالمقطم ما أسفر عن حملها باعترافاته أمام نيابة الطفل بالقاهرة.

وقال المتهم في التحقيقات - حصل مصراوي على نسخة منها - إنه تعرّف على المجني عليها في أواخر 2019 لارتباطها بصداقة مع شقيقاته البنات، ثم توطدت علاقتهما وحصل على رقم هاتفها والتنزه سويا عدة مرات.

وأضاف المتهم أنه طلب من المجني عليها "دينا. ن" طالبة بالصف الأول الثانوي القدوم إلى منزله للممارسة الجنس "جت برضاه ومغصبتهاش"، مستغلًا غياب أهله، متابعًا "جتلي 3 مرات بس".

وقالت المجني عليها 16 سنة، إن جارها مارس معها الجنس 3 مرات دون إكراه حتى انكشف الأمر بحملها منه.

وأوضح والد الطفلة المجني عليها في التحقيقات، إنه يعمل ترزي في أحد المصانع، حيث يبيت فيه لمدة 20 يومًا ومنفصل عن زوجته منذ 15 عامًا، وابنته المجني عليها تظل في منزل أسرته بالمقطم لحين العودة، مضيفًا "في يونيو الماضي لاقيت بنتي تعبانه ورحت كشفت عليها، الدكتور قال إنها حامل في 6 أشهر".

وأضاف "عرف من بنتي إن فهد هو اللي عمل فيها كده وكتب عقد عرفي على بنتي، ولما بنتي قربت من الولادة طلبت منهم يكتبوا رسمي لكنهم رفضوا فبلغت الشرطة".

وأشار الأب إلى أن أسرة زوج ابنته رفضوا الزواج رسميًا لحين إجراء تحليل DNA للطفل والتأكد من إنه نجل ابنهم.

وأمرت نيابة الطفل بحبسه على ذمة التحقيقات بتهمة هتك عرض المجني عليها بالرضا.

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