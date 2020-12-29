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أنجزنا مهمتنا.. أمين عام البرلمان: 540 نائبًا استخرجوا كارنيهات عضوية المجلس

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أنجزنا مهمتنا.. أمين عام البرلمان: 540 نائبًا استخرجوا كارنيهات عضوية المجلس أنجزنا مهمتنا.. أمين عام البرلمان: 540 نائبًا استخرجوا كارنيهات عضوية المجلس

مصراوي Masrawy

07:43 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020


مصراوي
قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن 540 نائبًا بالفصل التشريعي الثاني (2021- 2026) أنهوا من إجراءات استخراج كارنيه العضوية من أصل 564 نائبًا بنظامَي الفردي والقائمة، بنسبة بلغت 96%.

وأضاف فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في ختام فعاليات حفلات الاستقبال التي نظمتها الأمانة للنواب الجدد، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الـ4% من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية حالت ظروف السفر دون حضورهم، والأمانة مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب بأن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة ، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكل القطاعات المعنية بالمجلس.

واستطرد فوزي: "أنجزنا مهمتنا، وتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وستكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".

ولفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الفصل التشريعي الأول (2015) شهد زخمًا تشريعيًّا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء؛ لكن بفضل رئاسة المجلس والإدارة الرشيدة تمكَّنا من القيام بالمهام التشريعية على أكمل وجه، متمنيًا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.

واختتم فوزي حديثه بشكر الهيئات البرلمانية؛ لدعمها الأمانة في تسهيل إجراءات العضوية، ونائب الأمين العام المستشار أحمد المهدي، ورجال الأمن والمراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومكتب رئيس المجلس، مشيدًا في الوقت ذاته بدور الصحافة البرلمانية في نقلها الأحداث بدقة ومصداقية والتغطية المستنيرة.

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