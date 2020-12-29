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الإدارة المحلية والإيجار القديم.. برلماني يكشف أولويات مجلس 2021

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الإدارة المحلية والإيجار القديم.. برلماني يكشف أولويات مجلس 2021 الإدارة المحلية والإيجار القديم.. برلماني يكشف أولويات مجلس 2021

مصراوي Masrawy

07:40 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

مصراوي

قال النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب 2015، وعضو مجلس النواب عن الفصل التشريعي الثاني 2021، إن قانون المحليات سيكون على رأس الأولويات بمجلس النواب الجديد، فضلًا عن قانون الإيجارات القديمة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عبد الحميد، له عقب استخراج كارنيه العضوية عن الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021، اليوم الثلاثاء، خلال حفل الاستقبال الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار محمود فوزي.

وأضاف النائب أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستولي اهتمامًا خلال الفصل التشريعي الثاني لبحث معوقات الاستثمار، مشيرًا إلى أنه رغم إصدار مجلس النواب قانونًا متكاملًا للاستثمار، لدفع عجلة الاستثمار؛ فإنه لم يأتِ بالثمار المنشودة منه، لذا سيتم عقد اجتماع مع المختصين لبحث العقبات التي تقف أمام الانطلاقة التي نطمح إليها.

وفي سياق متصل، لفت البرلماني إلى أن النواب سيؤدون دورهم الرقابي على أكمل وجه؛ لا سيما أن الفصل التشريعي الجديد يختلف عن سابقه، حيث استقرار المؤسسات.

وكان مجلس النواب قد استقبل النواب الفائزين لاستلام كارنيهات العضوية وسط إجراءات احترازية، وقسمت الأمانة العامة حضور النواب على مدار 7 أيام، تنتهي اليوم.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم استقبال نواب (12) محافظة؛ هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء)، بإجمالي عدد 86 نائبًا.

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