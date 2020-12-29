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" للطيران": تشغيل 6 رحلات إلى لإعادة الركاب.. اليوم

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"مصر للطيران": تشغيل 6 رحلات إلى السعودية لإعادة الركاب.. اليوم " للطيران": تشغيل 6 رحلات إلى لإعادة الركاب.. اليوم

مصراوي Masrawy

07:37 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة " للطيران"، إنها ستبدأ، اليوم الثلاثاء، تشغيل 6 رحلات جوية استثنائية من ؛ لإعادة الراغبين في العودة إلى القاهرة، وذلك في ضوء إعلان المملكة تعليق الرحلات الجوية إلي مطاراتها لمواجهة .

وتسيِّر "مصر للطيران" 6 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة والدمام، بمعدل رحلة واحدة إلى المدينة، و3 رحلات إلى جدة، ورحلتَين إلى الدمام؛ لإعادة الراغبين في العودة إلى القاهرة؛ وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وأعلنت "مصر للطيران" تشغيل رحلاتها الجوية اليوم، إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، أمستردام، موسكو، أثينا، فيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، جدة، أربيل)، و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، بإجمالي 55 رحلة جوية.

وتلتزم مصر للطيران بقرار المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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