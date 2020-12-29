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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت شركة "مصر للطيران"، إنها ستبدأ، اليوم الثلاثاء، تشغيل 6 رحلات جوية استثنائية من السعودية؛ لإعادة الراغبين في العودة إلى القاهرة، وذلك في ضوء إعلان المملكة تعليق الرحلات الجوية إلي مطاراتها لمواجهة فيروس كورونا.

وتسيِّر "مصر للطيران" 6 رحلات إلى جدة والمدينة المنورة والدمام، بمعدل رحلة واحدة إلى المدينة، و3 رحلات إلى جدة، ورحلتَين إلى الدمام؛ لإعادة الراغبين في العودة إلى القاهرة؛ وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة.

وأعلنت "مصر للطيران" تشغيل رحلاتها الجوية اليوم، إلى كل من (دبي، أبوظبي، إسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، بغداد، لاجوس، أنجامينا، تونس، أبوجا، لندن، الدمام، دوالا، باريس، أمستردام، موسكو، أثينا، فيينا، فرانكفورت، عمان، البحرين، المدينة المنورة، نيروبي، أديس أبابا، جدة، أربيل)، و15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، بإجمالي 55 رحلة جوية.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية، قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارًا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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