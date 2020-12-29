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بدءًا من الجمعة.. إحلال سيارات الكبود بميكروباص جديدة في المحمودية بأسوان

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بدءًا من الجمعة.. إحلال سيارات الكبود بميكروباص جديدة في المحمودية بأسوان بدءًا من الجمعة.. إحلال سيارات الكبود بميكروباص جديدة في المحمودية بأسوان

مصراوي Masrawy

07:50 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

أعلن محافظ أسوان اللواء أشرف عطية الجمعة المقبل موعدًا لتسيير مركبات الأجرة الجديدة (الميكروباص) على خط سير (النفق-المحمودية)، وذلك في إطار خطة إحلال سيارات الكبود.

في السياق، أشاد المحافظ بالدور المجتمعي للبنك الزراعي المصري الذي قدم تسهيلات بنكية غير مسبوقة، واستثناء محافظة أسوان بهذه التسهيلات التي تأتى لمساندة السائقين وأصحاب سيارات السيرفيس وترتقي بمستوى معيشتهم، بالتوازي مع رفع مستوى الخدمة للركاب من المواطنين.

وعقد المحافظ اليوم الثلاثاء اجتماعًا برئاسة العميد أيمن رضا السكرتير العام المساعد، في حضور مديري المرور والمواقف والبنك الزراعي المصري، بالإضافة إلى السائقين الذين لم ينضموا بعد لمشروع الإحلال، حيث أعلن عن تسهيلات جديدة لهم.

وتشمل هذه التسهيلات خفض 10 آلاف من مقدم السيارة الميكروباص الجديدة، ليصل إلى 45 ألف جنيه فقط بدلاً من 55، وذلك بفائدة 7,5% على أن يسدد باقي المبلغ بالتقسيط، على مدار 5 سنوات، بواقع 3900 جنيه بدلاً من 4340 جنيهًا. ويشمل القسط الشهري التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات، مع مدة سماح تصل إلى 3 شهور.

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