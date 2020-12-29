ضبط مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بقنا​

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مصراوي Masrawy

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مرشح برلماني سابق متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا من قسم بندر قنا بالقبض على "طلعت.خ.م" مدير مدرسة ومرشح برلماني سابق، بتهمة النصب على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهم كان هاربًا في منطقة المعنا، وسقط بكمين أمني على طريق (القاهرة-أسوان) أسفل كوبري المعنا.

وُجهت للمذكور تهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من 18 مواطنًا، بحجة استثمارها في توريد المعدات والمستلزمات الطبية، وذلك بالاشتراك مع زوجته.

حرر المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة واستكمال التحقيقات.