أخبار عاجلة

حدث في 8 ساعات| بيان رسمي من الصحة بشأن مستشفى الحسينية.. وحقيقة غرامة لقاح كورونا -
رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز قيادة لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية -
فاوتشي: عملية تلقيح الأمريكيين ضد كورونا تتسارع بعد بداية بطيئة -
لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

ضبط مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بقنا​

Print
ضبط مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بقنا​ ضبط مرشح برلماني سابق استولى على 10 ملايين جنيه من مواطنين بقنا​

مصراوي Masrawy

07:41 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

قنا - عبدالرحمن القرشي:

ضبطت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، مرشح برلماني سابق متهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه.

تلقى مدير الأمن اللواء محمد أبوالمجد إخطارًا من قسم بندر قنا بالقبض على "طلعت.خ.م" مدير مدرسة ومرشح برلماني سابق، بتهمة النصب على المواطنين.

كشفت التحريات أن المتهم كان هاربًا في منطقة المعنا، وسقط بكمين أمني على طريق (القاهرة-أسوان) أسفل كوبري المعنا.

وُجهت للمذكور تهمة الاستيلاء على مبلغ 10 ملايين جنيه من 18 مواطنًا، بحجة استثمارها في توريد المعدات والمستلزمات الطبية، وذلك بالاشتراك مع زوجته.

حرر المحضر اللازم، تمهيدًا لإحالته إلى النيابة واستكمال التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

دون حضور الشعب.. البابا تواضروس يكشف لـ"مصراوي" عن مكان وكيفية إقامة قداس عيد الميلاد

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

وزير السياحة يكشف لـ"مصراوي" ملامح "خارطة الطريق بعد كورونا"

شبكة عيون الإخبارية