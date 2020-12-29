مقاطعة كيبيك الكندية تسجل أول إصابة بكورونا المتحور

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مصراوي Masrawy

كندا - (أ ش أ)

سجلت مقاطعة كيبيك الكندية، اليوم الثلاثاء، أول حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور، والذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، قالت وزارة الصحة بالمقاطعة إن الشخص "على اتصال بأحد أفراد أسرته عاد إلى كيبيك في 11 ديسمبر، بعد إقامة في المملكة المتحدة، والذي ثبتت إصابته بالفيروس في 13 ديسمبر الجاري".

وأظهر التحقيق الوبائي أن الشخص الذي سافر لم يكن لديه سوى اتصال طويل الأمد مع أفراد عائلته الثلاثة، وجميعهم ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 وهم في عزلة في منزلهم.

وأجرت سلطات الصحة العامة تحقيقات في مونتريال والبلدات الشرقية. وقالت الوزارة إنهم يتابعون الوضع "عن كثب".

وبينما تم اكتشاف السلالة الجديدة لأول مرة في المملكة المتحدة، إلا أنها انتشرت منذ ذلك الحين إلى أستراليا واليابان والعديد من الدول الأوروبية.

وتقول وكالة الصحة العامة الكندية إنه بينما تشير البيانات المبكرة إلى أن السلالة الجديدة قد تكون أكثر قابلية للانتقال، لا يوجد دليل على أن هذه السلالة تسبب أعراضًا أكثر خطورة من السلالة الأصلية لكوفيد-19 أو أنها قد تؤثر على فعالية اللقاح.