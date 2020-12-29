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تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة في أسوان بدءًا من الأحد

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تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة في أسوان بدءًا من الأحد تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة في أسوان بدءًا من الأحد

مصراوي Masrawy

07:29 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

أسوان - إيهاب عمران:

تبدأ محافظة أسوان الأحد المقبل تفعيل تطبيق الغرامة الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، وقيمتها 50 جنيهًا، وذلك ضمن إجراءات مواجهة موجة الثانية، وفق ما أعلن المحافظ اللواء أشرف عطية.

وترأس المحافظ اليوم اجتماعًا لاستعراض سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة كورونا خلال الفترة المقبلة، حيث جرى التنسيق مع جامعة أسوان لتشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعي الجديد في مدينة أسوان الجديدة بشكل جزئي، مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لاستيعاب أي أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية في باقي المدن والمراكز التابعة لوزارة الصحة.

ووجه المحافظ بفتح غرفة عمليات المحافظة، وتفعيل الخط الساخن 114 إلى جانب رفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأسطوانات الأكسجين بكميات كافية.

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