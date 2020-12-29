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استطلاع: وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة

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استطلاع: ترامب وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة استطلاع: وميشيل أوباما الأكثر إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة

مصراوي Masrawy

07:07 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

واشنطن - (د ب أ)

أظهر استطلاع سنوي أجرته مؤسسة جالوب لاستطلاعات الرأي، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ، والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما، هما الأكثر إثارة للإعجاب من بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة في عام 2020.

وحصلت ميشيل أوباما، على لقب أكثر النساء إثارة للإعجاب للعام الثالث على التوالي ، بينما تغلب ترامب على زوج أوباما، الرئيس السابق باراك أوباما، لأول مرة هذا العام ، حيث قال 18% من المستطلعة آراؤهم إنهم معجبون بترامب أكثر من أي شخص آخر.

وبالمقارنة، قال 15% فقط من الأمريكيين إنهم معجبون بالرئيس السابق أوباما.

وانقسمت الردود إلى حد كبير على أساس حزبي، حيث قال الجمهوريون إنهم معجبون بترامب بينما قال الديمقراطيون إنهم معجبون بأوباما.

وجاءت كامالا هاريس نائبة الرئيس جو بايدن في المرتبة الثانية بين أكثر النساء إثارة للإعجاب في الولايات المتحدة.

وذكر المشاركون في الاستطلاع مقدمة البرامج التلفزيونية أوبرا وينفري والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعضوة الكونجرس ألكساندريا أوكاسيو كورتيز والملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا وقاضية المحكمة العليا إيمي كوني باريت والناشطة في مجال تغير المناخ جريتا ثونبرج من بين أفضل 10 نساء.

وبشكل عام، اختار 6% من المشاركين في الاستطلاع الرئيس المنتخب جو بايدن و 3% اختاروا أنتوني فوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

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