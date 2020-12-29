بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في عدد الإصابات اليومية بكورونا

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مصراوي Masrawy

وكالات

سجلت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، نحو 414 حالة وفاة جديدة و53135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أعلى حصيلة يومية منذ بدء الوباء بالبلاد، حسبما ذكرت "سكاي".

وتتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من جانب المسؤولين الصحيين لتشديد قيود فيروس كورونا، رغم إن الإجراءات المفروضة في أنحاء كثيرة من البلاد، بما فيها العاصمة لندن، تكاد ترقى إلى درجة الإغلاق الكامل.

وتتصاعد معدلات الإصابة بالعدوى بشكل قياسي، وتقول المستشفيات في إنجلترا إنها تستقبل عددا أكبر بكثير من حالات الإصابة مقارنة بما كان الحال عليه خلال الذروة التي بلغتها بريطانيا في الموجة الأولى من انتشار الوباء في نيسان إبريل الماضي.