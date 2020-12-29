3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها

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الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على ملف ترشح السعودية لآسيا 2027

تناول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، والذي ضم استعدادات السعودية وقدرتها من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.

وأشار الملف السعودي إلى المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا، وهي الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها.

وجاءت العاصمة الرياض في الواجهة، بـ5 ملاعب بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.

فيما تم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

وركز الملف السعودي أيضاً على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت السعودية كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا 2027