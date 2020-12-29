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تعليم شمال سيناء يعلن عن حزمة إجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

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تعليم شمال سيناء يعلن عن حزمة إجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم شمال سيناء يعلن عن حزمة إجراءات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

مصراوي Masrawy

06:55 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

شمال سيناء - أشرف سويلم :

أعلنت مديرية التربية والتعليم في شمال سيناء عن حزمة من الإجراءات المتبعة خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في بيان رسمي، حددت فيه موعد عقد الامتحانات بأيام 6، 7، 8، 19، 25 يناير المقبل.

ووفق البيان، فإن الصفوف الأول الابتدائي ورياض الأطفال بمرحلتيها ليس لها امتحان، أما الصفان الأول والثاني الثانوي فامتحاناتهما إلكترونية، ما عدا الدمج والمنازل (امتحان ورقي).

ولفت البيان إلى ضرورة تعقيم المدارس والمديريات التعليمية بصفة مستمرة، وتشكيل غرفة عمليات بوزارة التعليم للمتابعة، وضرورة تواجد الموجه المشرف بديوان الإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات.

وفق البيان أيضًا، سيجرى توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة، مع عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان، وإلزام جميع الطلاب والمراقبين ومشرفي اللجان بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، ضمن إجراءات الوقاية من كورونا.

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