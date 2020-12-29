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تعليم الوادي الجديد يجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية

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تعليم الوادي الجديد يجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية تعليم الوادي الجديد يجرى مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية

مصراوي Masrawy

06:53 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

ترأس الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين بالإعلان رقم (١) لشغل وظيفة (موجه عام مادة أو نشاط -مدير إدارة تعليمية بالخارجة -مدير إدارة باريس التعليمية)، وذلك في حضور أعضاء اللجنة الدكتور جمال حسن محمد وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتور القذافي خلف عبد الوهاب رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، والدكتور ناصر عامر عميد كلية التربية بجامعة الوادي الجديد، ومصطفى محمد على نقيب المعلمين بالمحافظة.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان صحفي، إنه جرى إجراء المقابلات الشخصية في إطار الحرص على دعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف القيادية.

وأكد النيلي أن اللجنة ستواصل المقابلات الشخصية غدًا وحتى الانتهاء من إجراء المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين الذين تنطبق عليهم كافة الشروط لشغل هذه الوظائف.

وأشار إلى أنه جرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال إجراء المقابلات الشخصية، لافتًا إلى إجراء اختبار الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية بمعمل الحاسب الآلي بالمديرية.

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