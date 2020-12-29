أخبار عاجلة

لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور) -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها

Print
3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها 3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها
الاتحاد الآسيوي يسلط الضوء على ملف ترشح لآسيا 2027

3 مدن تحتضن المنافسات.. مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها

تناول الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، الثلاثاء، ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس آسيا 2027، والذي ضم استعدادات السعودية وقدرتها من خلال الملاعب والفنادق والبنية الرياضية الجاهزة.
وأشار الملف السعودي إلى المدن القادرة على استضافة مجموعات كأس آسيا، وهي الرياض، جدة، والدمام، مع اقتراح 10 ملاعب يمكن لعب المباريات عليها.
وجاءت العاصمة الرياض في الواجهة، بـ5 ملاعب بإمكانها استقبال المباريات والتدريبات، يتقدمها ملعب الملك فهد الدولي، ملعب جامعة الملك سعود، ملعب الأمير فيصل بن فهد، ملعب الرياض الجديد، وملعب القدية.
فيما تم اختيار ملعبي الجوهرة وملعب الأمير عبدالله الفيصل من جدة، وفي الدمام كل من ملعب الأمير محمد بن فهد، وملعب الأمير سعود بن جلوي، وملعب الدمام الجديد، مع الفنادق والمستشفيات ومراكز التدريب المنتشرة في كلا المدينتين.

وركز الملف السعودي أيضاً على استضافة عدد كبير من الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية خلال الفترة الماضية، كان للرياضة النصيب الأكبر، حيث احتضنت السعودية كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الإيطالي، ومنافسات الفورمولا إيه، وعروض المصارعة العالمية، بالإضافة إلى نزال الملاكمة بين جوشوا ورويز.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا 2027

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الإسباني "ساينز" يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بتصدّر المرحلة الأولى من داكار السعودية 2021

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

الناقلات الجوية الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى السعودية في هذا التاريخ

شبكة عيون الإخبارية