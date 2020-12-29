أخبار عاجلة

لبنان.. دياب يحذر من "الإغلاق" مع تزايد إصابات كورونا -
"صناعي مكة" يحتفل  بتخرج 25 طالبًا بقسمي السيارات وقسم التبريد -
الدرَّاج "الغنيم": "رالي داكار" فرصة استثنائية لاستكشاف جغرافيا السعودية وطبيعتها الخلابة -
"العلا": من أهم الأماكن الأثرية في العالم.. تاريخ عميق وموقع جغرافي مميز -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
"الهلال" يعلن غياب "كنو" و"عطيف" ويعاود التدريب استعداداً للباطن -
لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور) -
إدارة "الأهلي" تبدي استياءها من "التحكيم".. وتطالب بتطوير الحكم المحلي -
لجنة الانضباط تغرم رئيس نادي الفيصلي وتوقف "بن دبكة" مباراتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزيرة الثقافة تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

Print
وزيرة الثقافة تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وزيرة الثقافة تلتقي متدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

مصراوي Masrawy

06:33 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء، وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم؛ التي التقت بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وجاءت تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المُعدة من الأكاديمية لمتدربي البرنامج للاستفادة من الخبرات المختلفة لكبار مسئولي الدولة.

وتناول اللقاء بين عبدالدايم ومتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خطة عمل الوزارة التي تضم ٧ برامج رئيسية وهي: تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المصري، وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تنمية الموهوبين والنابغيين والمبدعيين، وتحقيق الريادة الثقافية "قوة الناعمة"، وأخيرًا دعم الصناعة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

واستعرضت وزير الثقافة الضوء خلال اللقاء على الوزارة وقطاعاتها واستراتيجيتها وأيضًا دورها في المجتمع المصري من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

كما تم عرض مقطع تقديمي عن مشروعات وإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ثم تطرقت إيناس عبدالدايم إلى تأثير جائحة كورونا على القطاع الثقافي وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الجائحة وخططها لاستعادة النشاط الثقافي، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "خليك في البيت، الثقافة بين أيديك"، وكشفت عن التحديات التي تواجهها الوزارة والإجراءات المُتخذة للتغلب عليها، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات المختلفة للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش وطرح متدربو البرنامج مجموعة من الأسئلة؛ للتعرف على أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة وتسليط الضوء على بعض النقاط الخاصة بالقطاع الثقافي، كما حثت المُتدربين على المشاركة والاطلاع على أنشطة وفعاليات الوزارة وما تقدمه من عروض في شتى المجالات الثقافية والحضارية، متمنيةً لهم كل التوفيق والتفوق.

وأعربت إيناس عبدالدايم عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية وبما تقوم به الأكاديمية من أنشطة وبرامج تدريبية مختلفة، ووجهت الشكر إلى رشا راغب قائلةً: "إنسانة رائعة ومؤمنة بالرسالة التي تقدمها الأكاديمية".

ومن جانبها عبرت رشا راغب عن سعادتها بزيارة عبدالدايم للأكاديمية، وفخرها الدائم بالتعاون المُثمر بين الأكاديمية والوزارة، كما أشارت إلى السعي المستمر لوزيرة الثقافة في تقديم كل الدعم والمساندة للأكاديمية.

جدير بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربا في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربا سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريب نظري، و3 أشهر تدريب ميداني.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور)

لمخالفتهما إجراءات كورونا.. إغلاق فرعي "كارفور" بالإسكندرية (فيديو وصور)

"لم يكن بغرض نقل الحقيقة".. محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن

"لم يكن بغرض نقل الحقيقة".. محافظ الشرقية: فيديو مستشفى الحسينية استُخدم ضد الوطن

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصر تطالب بالتوصل لاتفاق ملزم حول سد النهضة قبل المرحلة الثانية من الملء

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

مصرع عامل صعقًا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

شبكة عيون الإخبارية