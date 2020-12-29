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"الزراعة": فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا خلال 2020

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"الزراعة": فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا خلال 2020 "الزراعة": فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا خلال 2020

مصراوي Masrawy

06:20 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فحص وعلاج 234 ألف رأس ماشية مجانا في 483 قافلة بيطرية خلال عام 2020 في مختلف القرى بمحافظات الجمهورية.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد تلقى تقريرا من الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول القوافل البيطرية التي تم تنفيذها خلال عام 2020 لعلاج وفحص الماشية مجانا، ودعم صغار المربين في جميع القرى على مستوى الجمهورية، انطلاقا من دور وزارة الزراعة بالاهتمام بتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها من الأمراض والأوبئة.

وأكد التقرير أن الهيئة نفذت 310 قوافل بيطرية في 22 محافظة خلال عام 2020، كما قامت بعلاج وفحص وتحصين 37817 حيوانا من الأمراض الجلدية و23901 حيوان ضد الطفيليات الداخلية و40140 حيوانا من الأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية، وعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار ل 25092 حيوانا وإجراء عمليات جراحية ل 2525 حالة.

وأوضح أن الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل، تشمل الكشف والعلاج والتحصين والأمصال واللقاحات ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل، ويتم تنفيذ القوافل البيطرية بواسطة أطباء مديريات الطب البيطري وأساتذة من معهد بحوث التناسليات الحيوانية والمركز القومي للبحوث وكليات الطب البيطري بالجامعات المصرية وكذا بدعم من بعض مؤسسات المجتمع المدني.

كما يتم عقد ندوات إرشادية للمربين أثناء تلك القوافل للتعريف بطرق حماية الثروة الحيوانية والتربية الآمنة للدواجن، والتوعية بأهمية التحصين في الوقاية من الأمراض الوبائية ونشر التلقيح الاصطناعي لزيادة إنتاج السلالات المحلية من الألبان واللحوم.

من جانبه، أكد الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أنه من خلال المعهد، تم تنفيذ 173 قافلة بيطرية في 173 قرية خلال عام 2020، حيث تم خلال هذه القوافل رش وعلاج 13360 حيوانا من الأمراض الجلدية، وعلاج 33360 حيوانا ضد الطفيليات الداخلية والأمراض المعوية والتنفسية ونقص التغذية وعلاج حالات تأخر الحمل والكشف بالسونار ل 26737 حيوانا، وإجراء عمليات جراحية ل 616 حالة، كما تم تحصين 18164 حيوانا بتحصينات غير سيادية.

وقال حسن إن إجمالي المستفيدين بلغ 26049 مواطنا، كما تم تدريب 559 طبيبا بيطريا على أعمال السونار والتلقيح الاصطناعي وجميع الخدمات الطبية البيطرية المقدمة من خلال هذه القوافل، والتي تشمل الكشف والعلاج ومكافحة للطفيليات الداخلية والخارجية بالمجان دون مقابل ويتم تنفيذها من معهد التناسليات الحيوانية، وكذا بدعم من "ADP" بوزارة الزراعة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

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