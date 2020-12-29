إصابة أم وابنتها في انهيار جزئي لعقار في بولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

أصيبت ربة منزل وابنتها في انهيار جزئي لعقار بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار جزئي لعقار بشارع ناهيا.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري بقيادة المقدم محمد إمام وملازم أول باسم إيهاب.

وتبين انهيار جزئي لسلم العقار، ما أسفر عن إصابة ربة منزل وابنتها بكدمات وسحجات بالجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى، وحالتهما مستقرة.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء طارق مروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.