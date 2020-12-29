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إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق

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إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق إيران تتعهد باستئناف ضخ الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية في العراق

مصراوي Masrawy

06:38 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بغداد - (د ب أ)

كشف وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان، اليوم الثلاثاء، توقف ضخ الغاز الإيراني إلى العراق لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق جاء لأسباب فنية.

وكشف وزير الطاقة الإيراني خلال اجتماعه برئيس العراقية مصطفى الكاظمي، في بغداد عن تعهد الحكومة الإيرانية باستئناف ضخ الغاز الإيراني بشكل عاجل، والذي تم قطعه مؤخرا لأسباب فنية. حسب بيان عراقي.

ونقل رئيس الوفد الإيراني تحيات الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى رئيس الوزراء وتمنياته بالمضي قدمًا نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فضلا عن دعم خطواته الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت، وضبط الجماعات الخارجة عن القانون، وبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد بقوة القانون.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيد التعاون المشترك بين البلدين.

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