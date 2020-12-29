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زراعة الوادي الجديد تعلن خلو باريس وبلاط من إيدز النخيل

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زراعة الوادي الجديد تعلن خلو باريس وبلاط من إيدز النخيل زراعة الوادي الجديد تعلن خلو باريس وبلاط من إيدز النخيل

مصراوي Masrawy

06:29 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، خلو واحتي باريس وبلاط من إصابات سوسة النخيل في جميع المزارع والحقول.

أشار المرسي، في بيان صحفي، إلى أن الفترة الماضية شهدت تسيير عدد كبير من الحملات الزراعية، وذلك عن طريق تخصيص حملات زراعية متخصصة، لمواجهة حشرة سوسة النخيل بزمام المحافظة، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تولي محصول البلح بالمحافظة أهمية كبيرة باعتباره المحصول الاستراتيجي الأول بالوادي الجديد.

وأكد وكيل وزارة الزراعة على حشد كافة جهود المديرية والإدارات الزراعية وجميع الأجهزة المعنية، للتصدي بكل السبل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بكل صرامة لمقاومة سوسة النخيل الحمراء.

وقال المرسي إن أعمال الرصد ومقاومة سوسة النخيل وعلاجه مستمرة، مشيرًا إلى تفعيل قرار المحافظ اللواء محمد الزملوط رقم 297 لسنة 2017، بشأن إلزام مزارعي النخيل على مستوى المحافظة برش النخيل ضد سوسة النخيل الحمراء.

ويعاقب القرار مخالفيه بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بعد تحرير محضر مخالفة وإخطار النيابة العامة به.

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