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الاتحاد الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا

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الاتحاد الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع بريطانيا

مصراوي Masrawy

06:27 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

بروكسل - (د ب أ)

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27، رسميًا على بدء الاتفاق التجاري مع بريطانيا لمرحلة ما بعد الخروج البريطاني من التكتل، وذلك حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر في التكتل اليوم الثلاثاء.

وسيتم توقيع الاتفاق غدًا الأربعاء حسب ما ذكرت المفوضية.

ووافق سفراء الاتحاد الأوروبي على اتفاقية التجارة الخاصة بما بعد بريكست، ما يمهد الطريق لدخوله حيز التنفيذ في 1 يناير.

وبموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يدخل بريكست حيز التنفيذ مؤقتا، على الرغم من أن البرلمان الأوروبي سيصوت عليه في يناير.

وفي المملكة المتحدة، سيصوت النواب على الاتفاقية يوم الأربعاء.

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