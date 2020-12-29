أمانة الجوف تستحدث 83 طريقًا جديدًا وتعيد تأهيل 46 أخرى

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أطوال مسارات الدراجات النارية بلغت 8502م والمشاة 8502م

نفذت الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف 83 طريقًا جديدًا في مختلف الأحياء خلال العام 2020 بإجمالي أطوال بلغ 47382 مترًا.

كما نفذت الإدارة مشروعات إعادة تأهيل لـ46 طريقًا رئيسًا بإجمالي أطوال 18720 مترًا، فيما بلغت أطوال مسارات الدراجات النارية 8502 مترًا، وأطوال مسارات المشاة 8502 مترًا.

وأكدت الإدارة استمرارها في مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، إلى جانب تنفيذ الطرق والشوارع الجديدة بالأحياء والمخططات وفقًا للخطط والميزانيات المعتمدة، وفي إطار خطط التوسع في الخدمات والمشروعات البلدية للتسهيل على المواطنين والمقيمين، ووفقًا لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبمتابعة وإشراف من أمين الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

أمانة منطقة الجوف