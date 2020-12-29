"صحة الجوف" لـ"الصيدليات الخاصة": لا صرف للدواء إلا بوصفة طبية

★ ★ ★ ★ ★

خلال جولات رقابية للوقوف على تطبيق التعليمات ورصد المخالفات

بدأت "صحة الجوف" جولات رقابية على الصيدليات الخاصة؛ للتأكد من عدم صرف الأدوية الوصفية دون وصفة طبية، وذلك ضمن حملة الأدوية الوصفية، لتنظيم صرف الأدوية في الصيدليات الخاصة والحد من ظاهرة قيام الصيدلاني بصرف الأدوية بدون وصفة طبية. وأشارت صحة الجوف إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لهذه التعليمات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات.

كما شددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، ممثلةً في إدارة الالتزام، على قطاع الصيدليات الخاصة على مستوى المنطقة، الالتزام بالمعايير والتعليمات الخاصة بصرف الأدوية؛ لتحقيق أقصى درجات السلامة الدوائية لمستخدميها، مؤكدة أن هناك جولات رقابية ميدانية ينفذها المتسوقون السريون للوقوف على تطبيق هذه التعليمات، ورصد أي مخالفات، وتطبيق الأنظمة بحقها.

وبيّنت "صحة الجوف"، أن هناك معايير وتعليمات مرتبطة بصرف الأدوية من الصيدليات الخاصة؛ من أهمها أنه لا يحق للصيدليات الخاصة صرف الأدوية والمستحضرات العلاجية إلا بوصفة طبية معتمدة من الطبيب المختص، كما أنه لا يحق للصيدلي في الصيدليات الخاصة فحص المريض وتشخيص الأمراض وصرف الأدوية من دون وصفة طبية.

كما أكدت أن تناول الأدوية من دون وصفة طبية قد يؤدي إلى تداخلات دوائية يفقد معها الدواء الفاعلية المطلوبة، إضافة إلى أن تناول الأدوية من دون وصفة طبية قد يؤدي لمضاعفات صحية خطيرة، كما أن الدواء سلاح ذو حدين، حيث إنه لا يوجد أي دواء آمن تمامًا مما قد يسبب الضرر، لأن الدواء مادة كيمائية لها أضرار جانبية يجب استشارة الطبيب والصيدلي قبل تناولها.

صحة الجوف الصيدليات الخاصة