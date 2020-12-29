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الليلة.. سماء الوطن العربي تشهد البدر الأخير لعام 2020

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الليلة.. سماء الوطن العربي تشهد البدر الأخير لعام 2020 الليلة.. سماء الوطن العربي تشهد البدر الأخير لعام 2020

مصراوي Masrawy

06:05 م الثلاثاء 29 ديسمبر 2020

كتب يوسف عفيفي:

تشهد سماء الوطن العربي مساء اليوم الثلاثاء، "القمر البدر الأخير" لعام 2020، والأخير أيضاً في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين (2011 إلى 2020)، وسيكون مشاهدا طوال الليل.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن القمر سيشرق فوق الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، وسيطع أمام كوكبة التوأمان، أو حيث ستكون الشمس بعد ستة أشهر، لذلك فإن اكتمال القمر في شهر ديسمبر يذكرنا بأن ساعات النهار الطويلة لشهر يونيو ستعود مرة أخرى.

وأضاف أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيس بوك، أنه سيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر كبير أثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأوضح أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه فهو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع: ويتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل فوق رأس الراصد مباشرة وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء.

وأضاف أبو زاهرة، أنه يمكن القول بأن القمر بدراً طوال الليل، ولكن علميا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر واقعا بزاوية 180 درجة من الشمس والتي ستحدث صبيحة غدا الأربعاء 30 ديسمبر عند الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت ويكون قطع نصف مداره حول الأرض خلال الشهر.

من ناحية أخرى، سيقوم القمر البدر بمحاكاة موقع شمس يونيو في أقصى شمال الكرة الأرضية، ففي شمال الدائرة القطبية الشمالية سيلعب القمر البدر دور شمس منتصف الليل في يونيو، ويحدث العكس في خطوط العرض الجنوبية البعيدة حيث يظل القمر البدر حتى الأفق مثل الشمس في يونيو تماما.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعا.

وخلال الليالي المقبلة، سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من طور البدر المكتمل.

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مصراوي Masrawy

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